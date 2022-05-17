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2022
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Цена нефти Brent поднялась выше $115 за баррель
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Мировые цены на нефть растут, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 04.27 мск цена... ПРАЙМ, 17.05.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, нефть, фьючерсы на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 04.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 115,1 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 112,5 доллара.