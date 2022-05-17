МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта, свидетельствуют данные торгов. Россия развернула десятки танкеров с дешевой нефтью

По состоянию на 04.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 115,1 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 112,5 доллара.