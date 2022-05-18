МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале торгов среды — на 1,84% по индексу Мосбиржи и на 1,46% по долларовому индексу РТС, следует из данных Московской биржи. Рубль снижается к доллару и растет к евро

Индекс Мосбиржи к 10.22 растет на 1,84% — до 2468,89 пункта, индекс РТС — на 1,46%, до 1217,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 26 копеек — до 63,86 рубля, курс евро снижается на 13 копеек — до 66,9 рубля.

В лидерах роста котировок — депозитарные расписки TCS Group (+3,32%), Headhunter (+2,31%), акции "Газпрома" (+2,54%), префы "Татнефти" (+1,66%).

Акции МТС растут на 18,39%, до 257,5 рубля за бумагу на фоне рекомендации по дивидендам за 2021 год (33,85 рубля на обыкновенную акцию). На старте торгов акции компании росли на 30% от уровня закрытия и доходили до отметки 282,55 рубля за акцию.

Ценные бумаги АФК "Система" (является основным акционером МТС) также растут сильнее рынка — на 11,11%, до 13,7 рубля за акцию.