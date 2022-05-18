МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" планирует в ближайшие несколько недель запустить торги бумагами китайских компаний, заявил генеральный директор "СПБ Биржи" Роман Горюнов. Российский рынок акций уверенно растет на старте торгов

"Что касается Китая, то мы в целом про это думали и раньше. Для нас это не является чем-то новым, что мы вдруг побежали туда", — сказал он на конференции "Финансовые продукты для розничных инвесторов: оседлать кризис".

"Понятно, что инфраструктуру сейчас чуть сложнее строить, но основные проблемы мы решили и находимся в финальной стадии. Надеюсь, что в течение ближайших недель запустим и дадим возможность инвесторам торговать этими инструментами", — добавил Горюнов.

Он напомнил, что на китайском рынке торгуются бумаги множества компаний. "Обычно мы пробуем с какого-то количества десятков бумаг, дальше уже будем расширять список доступных инструментов", — сказал гендиректор биржи.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний.