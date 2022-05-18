МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды растёт почти на 2% за счёт поддержки с нефтяного и азиатского фондового рынков, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. ЕК предложила экстренные меры на случай остановки поставок газа из России

Индекс Мосбиржи к 14.52 мск растёт на 1,98%, до 2472,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,53%, до 1231,46 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" теряет 35 копеек и опускается до отметки 63,28 рубля, курс евро — 65 копеек, до 66,40 рубля.

"Российский рынок акций сегодня опережает мировые рынки благодаря поддержке цен на нефть и росту ключевых азиатских рынков", — считает Джон Волш из Альфа-банка.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно ростом, включая корейский индекс, а также японский и австралийский, которые прибавили почти 1%. А нефть сейчас дорожает на 1,5% на мировом рынке.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста котировок — акции "Газпрома" (+2,82%), Сбербанка (+1,13%), "Алросы" (+4,07%), "Роснефти" (+1,87%), "Сургутнефтегаза" (+3,57%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+4,56%) и его префы (+5,98%), расписки TCS Group (+3,84%).

Кроме того, котировки МТС растут на новости о том, что совет директоров принял решение о выплате годовых дивидендов в размере 33,85 рубля на акцию (что соответствует доходности 13,43% к текущим ценовым уровням), добавляют аналитики компании "Фридом финанс".

"Сегодня компания выпустит квартальный отчет по МСФО. Ожидается рост продаж на 5%, выручка прогнозируется в размере 135 миллиардов рублей", — также отмечают они.

Эксперты дополняют, что бумаги АФК "Система" дорожают по той же причине. "Доля корпорации в капитале МТС составляет 49,94%, то есть АФК получит выплату в размере 23,35 миллиарда рублей, кроме того, АФК "Система" ожидает поступлений от "Сегежи", которая принадлежит корпорации на 62,2%", отмечают они.

В лидерах падения стоимости — акции производителей удобрений, "Акрона" (-1,73%) и "Фосагро" (-0,27%).

"Акции "Акрона" и "Фосагро" оказались под давлением на фоне сообщения о том, что правительство продолжит квотирование экспорта минеральных удобрений как минимум до конца текущего года", — объясняет Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Стабильности российскому рынку, возможно, добавляет и тот факт, что ряд европейских компаний всё-таки пытается перейти на оплату российского природного газа рублями и хоть и нехотя, но открывают счета в Газпромбанке, оценивает Роман Блинов из ИК "Русс-инвест".

Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка прогнозирует, что индекс Мосбиржи уже в ближайшее время сможет преодолеть 2500 пунктов. Но дальнейший рост будет осложнён, следует из комментариев аналитиков.

"Российские индикаторы Мосбиржи и РТС продолжали повышение на фоне нейтрального санкционного фона и дивидендных историй. До конца дня при прочих равных позитивная динамика индексов РФ, скорее всего, сохранится, но ускорить повышение уже мешают ближайшие сопротивления 2505 и 1255 пунктов", — предполагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".