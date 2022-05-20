МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на опасениях о снижении запасов "черного золота", свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин в США бьет рекорды 11 дней подряд

По состоянию на 21.24 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,46%, до 112,57 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 110,35 доллара.

В пятницу положительной динамике нефтяных котировок способствуют волнения о нехватке этого вида сырья на фоне данных минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти за неделю по 13 мая. Запасы снизились на 3,4 миллиона баррелей, до 420,8 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост на 1,4 миллиона.

Аналитик Price Futures Фил Флинн (Phil Flynn), которого цитирует газета Wall Street Journal, считает, что снижение запасов происходит накануне сезона ураганов, когда наличие запасов на черный день является обнадеживающим фактором.

Также трейдеры оценивают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 20 мая их число выросло на 13 – до 576 агрегатов.