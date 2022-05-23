МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на фоне повышения спроса, следует из данных торгов. Доллар дешевеет на росте аппетита к риску

По состоянию на 8.20 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,57% — до 110,62 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 110,8 доллара.

В США начинается пик автомобильного сезона, что традиционно повышает спрос на топливо.

"Нефтеперерабатывающие заводы, как правило, наращивают объемы производства, чтобы удовлетворить неутолимую жажду американских водителей", — сказал газете Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Кроме того, на нефтяные цены позитивно влияет ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,42%, до 102,72 пункта. Дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.