МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1%, инвесторы оценивают перспективы запрета экспорта нефти из США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии в основном восстанавливаются после снижения

По состоянию на 7.43 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,21%, до 112,03 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,22%, до 111,11 доллара.

Цены на нефть увеличиваются на новостях о том, что министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что американская администрация не исключает запрета на экспорт нефти для сдерживания цен на топливо.

В центре внимания также остаются любые события, связанные с ограничениями ЕС на поставки из России.

"Вероятность соглашения о принятие европейских санкций в отношении российской нефти в ближайшее время продолжает снижаться", — сказали газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

Повлиять на стоимость "черного золота" не смогла статистика коммерческих запасов нефти в США за неделю по 20 мая, которые неожиданно выросли на 0,567 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 0,69 миллиона. Позже в среду рынки ждут официальную статистику минэнерго США.