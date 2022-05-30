МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" по предписанию ЦБ переведет на неторговые счета клиентов ряд иностранных акций, которые хранятся в Национальном расчетном депозитарии и имеют первичный листинг на американских биржах, за исключением HeadHunter Group PLC, Yandex, Ozon Holdings PLC, Cian PLC, следует из сообщения биржи на своем сайте и пояснения РИА Новости пресс-службы торговой площадки. "СПБ Биржа" планирует запустить торги бумагами китайских компаний

Ранее в понедельник Банк России ограничил торги иностранными акциями с листингом на американских фондовых биржах и заблокированными международными депозитариями, за исключением компаний с основным бизнесом в РФ (в частности, HeadHunter Group, "Яндекс", Ozon, ЦИАН).

"Банк России 30 мая 2022 года направил предписание участникам торгов СПБ Биржи и обслуживающим их депозитариям определить и обособить иностранные ценные бумаги, которые учитываются и хранятся на счетах расчетного депозитария "СПБ Биржи" "Бест Эффортс Банк" в НРД", — отмечается в сообщении биржи.

Как следует из пояснений пресс-службы биржи, "Бест Эффортс Банк" использует несколько мест хранения акций, в частности, Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) и другие международные депозитарии, например, Bank of New York Mellon (BoNY). Согласно предписанию Банка России брокерам и "Бест Эффортс Банку", иностранные акции, учитываемые в НРД, должны быть выделены из общего пула бумаг и переведены с торгового раздела "СПБ Биржи" в неторговый.

"Происходит обособление иностранных ценных бумаг, которые учитываются в НРД и торговаться не могут, поскольку их невозможно переводить в другие местах хранения из-за ограничений, введенных Euroclear по счету НРД, от бумаг, которые могут свободно торговаться и учитываются в других международных местах хранения на счетах "Бест Эффортс Банка", — добавили в пресс-службе.

Соответственно, в портфелях клиентов будет обособлена только часть таких ценных бумаг (в штуках), исходя из принципа пропорциональности к общей массе. Биржа приводит пример алгоритма по обособлению иностранных ценных бумаг в общем виде: к примеру, у инвестора 100 бумаг, а у всех инвесторов 1000 бумаг конкретного наименования; 10 бумаг из 1000 учитываются в НРД, что составляет 1% от общего количества бумаг. Для инвестора это составляет также 1%, поэтому 1 бумага инвестора (1% от 100 бумаг) будет переведена на неторговый раздел субсчета депо.

"В денежной оценке доля обособленных ценных бумаг составит менее 14% от всего доступного для торговли клиентского портфеля на СПБ Бирже", — подсчитали на "СПБ Бирже".

Согласно предписанию, количество и наименования ценных бумаг, подлежащих обособлению, определяется по итогам торгов 27 мая 2022 года, включая ценные бумаги, расчеты по которым завершатся 31 мая и 1 июня 2022 года. При распределении обособленных ценных бумаг между клиентами участники торгов будут руководствоваться порядком, аналогичным применяемому депозитариями при зачислении ценных бумаг при наступлении корпоративных событий, также указывается в сообщении биржи.