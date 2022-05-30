МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 2%, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 121 доллар за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" подтвердил остановку поставок газа GasTerra с 31 мая

По состоянию на 20.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,86%, до 121,65 доллара за баррель, августовских — на 1,7%, до 117,54 доллара. Стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,6%, до 116,89 доллара.