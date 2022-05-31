МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Цена золота во вторник вечером снижается на фоне укрепления доллара и на росте доходности госбондов США в качестве альтернативного направления "надёжных" инвестиций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12 долларов, или на 0,64% — до 1845,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,99% — до 21,753 доллара за унцию.

Динамика драгоценного металла обратно пропорциональна динамике американской валюты, соответственно, в случае укрепления доллара золото становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) во вторник вечером увеличивается на 0,15%, до 101,82 пункта.

Кроме того, снижению стоимости золота способствует рост доходности госбондов США в качестве альтернативного направления "надёжных" инвестиций. Так, доходность десятилетних американских гособлигаций (US Treasuries) поднималась до 2,849% с уровня предыдущего закрытия в 2,749%.