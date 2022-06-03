МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в мае вырос на 24,05% к апрелю, до 11,04 миллиарда долларов, следует из сообщения торговой площадки. Участники финансового рынка предлагают смягчить контроль сделок

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на "СПБ бирже" по итогам мая 2022 года составил 11,04 миллиарда долларов, что на 24,05% больше, чем в апреле года (8,9 миллиарда) и на 58,6% меньше, чем в мае 2021 года (26,67 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.

Среднедневной объем торгов в группе инструментов "иностранные ценные бумаги" в мае увеличился на 17,8% к апрелю, до 530 миллионов долларов. Участники в режиме основных торгов в мае заключили 10,2 миллиона сделок (6,76 миллиона в апреле). Количество активных счетов инвесторов в мае уменьшилось на 9,89%, до 371,19 тысячи (411,94 тысячи в апреле).

Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,7 миллиона. Сделки в мае заключались с 1 642 наименованиями акций и депозитарных расписок международных компаний.

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов в группе инструментов "иностранные ценные бумаги" стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (15,23% от общего объема торгов в мае), NVIDIA (5,09%), Advanced Micro Devices (3,43%), Alibaba (3,15%), Apple (2,75%), Coinbase (2,19%), Occidental Petroleum (2,16%), Netflix (2,04%), Amazon (1,84%), Carnival Corporation (1,39%), оценила "СПБ биржа".