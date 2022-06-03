МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов пятницы демонстрирует символический рост, следует из данных Московской биржи. Рубль дешевеет к доллару и евро

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,04%, до 2341,18 пункта, долларовый индекс РТС понижается на 0,57%, до 1189,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 33 копейки, до 61,98 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 65,93 рубля.