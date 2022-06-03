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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220603/837071843.html
Российский рынок акций растет в начале дня
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Российский рынок акций на открытии торгов пятницы демонстрирует символический рост, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,04%, до 2341,18... ПРАЙМ, 03.06.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов пятницы демонстрирует символический рост, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растёт на 0,04%, до 2341,18 пункта, долларовый индекс РТС понижается на 0,57%, до 1189,6 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 33 копейки, до 61,98 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 65,93 рубля.