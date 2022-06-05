МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Доллар для сбережений летом текущего года подходит россиянам больше всего на фоне непростой ситуации в мировой экономике, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Эксперт рассказал, что сейчас нужно сделать с наличной валютой

"Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, угрожающую новым кризисом и обвалом мировых рынков, лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности", — ответил он на вопрос про то, какая валюта лучше всего подойдет для сбережений на лето.

Эксперт пояснил, что на фоне высокой инфляции центробанки вынуждены быстро ужесточать монетарную политику, что оказывает дополнительное давление на замедляющийся рост экономики. "Кроме того, столь большие экономические проблемы вызовут ослабление сырьевого спроса, что всерьез и надолго снизит цены на сырье. Это лишит рубль единственной защиты от большой геополитической неопределенности и экономических рисков, серьезно снизив курс российской валюты", — отметил Бабин.

При этом он добавил, что такой сценарий развития событий большинством экспертов пока не рассматривается как базовый, тем более на ближайшие три месяца. Однако рынки обычно предвосхищают серьезные изменения в экономике, двигаясь с опережением событий на основе ожиданий инвесторов относительно будущих показателей экономики и финансовых результатов компаний.

"Поэтому даже тем, кто особо не интересуется финансовым миром, в такие периоды лучше пристально следить за ключевыми рыночными и экономическими показателями, чтобы вовремя вложить свои сбережения в инструменты, которые бы защитили от обесценивания", — заключил он.

Согласно данным Банка России, доля валютных вкладов физлиц в российских банках к началу мая опустилась до 14,4%, что стало минимальным показателем с января 2015 года.