МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к умеренному снижению по индексу Мосбиржи после роста на старте торгов, индекс РТС снижается сильнее за счет небольшого ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Рубль падает в начале торгов понедельника

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,43% — до 2298,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,38%, до 1182,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 11 копеек — до 61,06 рубля, евро — на 3 копейки, до 64,78 рубля.