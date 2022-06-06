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https://1prime.ru/Financial_market/20220606/837090046.html
Российский рынок акций перешел к снижению
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Российский рынок акций перешел к умеренному снижению по индексу Мосбиржи после роста на старте торгов, индекс РТС снижается сильнее за счет небольшого ослабления рубля к доллару,... ПРАЙМ, 06.06.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к умеренному снижению по индексу Мосбиржи после роста на старте торгов, индекс РТС снижается сильнее за счет небольшого ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,43% — до 2298,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,38%, до 1182,94 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 11 копеек — до 61,06 рубля, евро — на 3 копейки, до 64,78 рубля.