МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Американские депозитарные расписки (ADR) и обыкновенные акции "Лукойла" с 7 июня исключены из перечня ценных бумаг, которые допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже, следует из сообщения компании. Цены на нефть снижаются после недавнего роста

"Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента…, которые исключены… из списка ценных бумаг, допущенных к торгам… акции обыкновенные… американские депозитарные расписки… Дата исключения ценных бумаг эмитента (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке (из котировального списка иностранной биржи): 07.06.2022", — говорится в сообщении.

"Лукойл" в начале мая заявил, что направил Лондонской фондовой бирже уведомление о намерении прекратить листинг и допуск к торгам ADR и обыкновенных акций с 6 июня 2022 года, а также направил в банк-депозитарий Citibank заявление о том, что собирается прекратить депозитарные соглашения по программам ADR с 30 декабря 2022 года.

До этого времени держатели депозитарных расписок, являющиеся таковыми по состоянию на 27 апреля 2022 года, могут конвертировать их в обыкновенные акции "Лукойла".

Президент Владимир Путин 16 апреля подписал закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Закон вступил в силу со дня официального опубликования — 16 апреля, а запрет на обращение российских депозитарных расписок за рубежом начал действовать через 10 дней после этого.

Вместе с тем Правительство РФ могло разрешить обращение ранее выпущенных депозитарных расписок, для этого эмитент должен был обратиться в правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями и направить документы в Минфин с указанием веских причин, обосновывающих необходимость продолжения обращения депозитарных расписок за рубежом. Такое разрешение получила, например, "Татнефть".