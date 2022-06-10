МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу продолжает снижение и теряет 0,5% по индексу Мосбиржи, долларовый индекс РТС усиленно растёт за счёт укрепления рубля, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Банк России ужесточил сигнал по ключевой ставке

ЦБ РФ ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень. После объявления решения индекс Мосбиржи предпринял попытку перейти к росту и поднялся выше уровня предыдущего закрытия на 0,09%, но потерпел неудачу и продолжил снижение.

Индекс Мосбиржи к 14.44 мск снижается на 0,5%, до 2282,53 пункта, индекс РТС растёт на 5,07%, до 1274 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 3,02 рубля, до 56,33 рубля, евро дешевеет на 3,93 рубля, до 59,37 рубля.

"В преддверии национального праздника активность на российском фондовом рынке невысока. Да и рынок сам по себе, особенно в последние несколько недель, теряет свою ликвидность. В текущих условиях в самых разнообразных эмитентах растёт избыточная волатильность, которая иногда иррациональна, по сути", — делится мнением Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения акции "Норникеля" (-4,02%), "Распадской" (-4,34%), "Новатэка" (-1,15%), "Полюса" (-2,51%), расписки TCS Group (-1,46%), X5 Group (-3,4%). Правительственная комиссия отменила обязательную продажу валютной выручки

"Одна из важнейший причин снижения "Норникеля" — это снижение экспорта. Из-за того, что есть риск того, что импортёры перестанут закупать нужные объёмы. Вторая причина это то, что в этом году завершается действие акционерного соглашения между двумя крупнейшими акционерами "Норникеля" — "Русала" и "Интерроса", которое действовало 10 лет. Теперь не очень понятно, как будут распределяться дивиденды: "Русал" за сохранение дивидендной политики, а "Интеррос" против, считая, что эти деньги лучше отправить в развитие в текущих условиях", — пояснил Олег Абелев из ИК "Риком-Траст".

Эксперт добавил, что снижение бумаг X5 Group обосновано общей продажей всех расписок в последнее время, после санкций против НРД. "Понятно, что компании, которые ведут основную деятельность в России, но имеют не российскую юрисдикцию, будут делать редомициляцию, то есть возврат в российскую юрисдикцию. Те, кто торгуются в расписках, столкнутся с продажами бумаг, потому что никто из инвесторов не хочет попасть в ситуацию блокировки таких бумаг", — сказал он.

Лидерами роста являются префы "Транснефти" (+3,38%), акции "Россетей" (+2,71%), "Юнипро" (+2,33%), "Алросы" (+2,41%), "Татнефти" (+2,12%), АФК "Система" (+1,76%), "Обуви России" (+12,84%).

"Акции "Обуви России" растут на фоне недавнего заявления компании о реструктуризации всех выпусков облигаций БО-07. Хотя эмитент мог бы отказаться от выплат по бондам и перейти к процедуре банкротства, сославшись на сложные экономические условия, однако менеджмент ищет другие пути урегулирования сложностей", — замечают аналитики из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В настоящее время индекс Мосбиржи балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. В связи со столь неуверенной динамикой мы ожидаем закрытия указанного индекса недалеко от текущего уровня, в диапазоне 2270-2325 пунктов. Таким образом, отклонение указанного индекса по итогам дня едва ли превысит 1,3%", — полагает Виталий Манжос из "Алго Капитал".

Аналитики из "Фридом Финанс" прогнозируют для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии зону 2230–2345 пунктов, для РТС коридор 1170–1310 пунктов.