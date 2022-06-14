МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли в "зеленую" зону перед публикацией ежемесячного доклада ОПЕК, инвесторы также продолжают следить за факторами предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

По состоянию на 14.20 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,85%, до 123,31 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 121,83 доллара. Ещё утром нефть дешевела, хотя и незначительно — примерно на 0,1%.

Позднее во вторник ОПЕК обнародует доклад, где опубликует прогнозы глобального предложения этого сырья и спроса на него, а также даст комментарии о ситуации на нефтяном рынке.

Трейдеры при этом продолжают оценивать перспективы спроса и предложения на новостях из Китая и Ливии. Так, ранее власти Пекина выявили новую локальную вспышку ковида, при этом в понедельник власти города начали ослаблять антиковидные ограничения в большинстве районов. Инвесторы опасаются, что ужесточение коронавирусных ограничений может повлиять на спрос со стороны Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти.

В то же время инвесторы следят за ситуацией в Ливии, где добыча нефти почти полностью прекратилась из-за политического кризиса. Как ранее заявил министр нефти страны Мохамед Оун агентству Блумберг, добыча нефти в стране находится на уровне примерно в 100 тысяч баррелей в сутки после 1,2 миллиона баррелей в прошлом году.