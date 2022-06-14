МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Газовые фьючерсы в Европе выросли на 15%

По состоянию на 20.23 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4% — до 122,75 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 121,17 доллара.

В течение дня стоимость марки Brent поднималась выше 125 долларов за баррель впервые с 9 марта.

Нефть во вторник вечером растет, рынки оценивают ежемесячный доклад ОПЕК. Добыча нефти ОПЕК в мае снизилась на 176 тысяч баррелей в сутки к уровню апреля — до 28,51 миллиона баррелей в сутки, и в рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь разрешенный в отчетном месяце объем, перевыполнив соглашение на 96%.

Кроме того, ОПЕК по-прежнему ожидает, что мировой спрос на нефть в 2022 году составит в среднем 100,3 миллиона баррелей в сутки.