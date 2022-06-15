МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе колеблется около 100 долларов за баррель, скидки на неё 14 июня находились в коридоре 32-35 долларов за баррель в зависимости от базиса поставок, рассказал РИА Новости информированный источник. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги выше 1270 долларов

По словам собеседника агентства, скидки на Urals держатся около 30 долларов "уже некоторое время".

По данным Минфина РФ, за прошедший месяц, с 15 мая по 14 июня, средняя цена Urals составила 87,5 доллара за баррель увеличившись за месяц почти на 20%. Как заметил собеседник агентства, к 14 июня марка подорожала до 97-100 долларов.

Минэкономразвития ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2022 году на уровне 80,1 доллара за баррель с дальнейшим снижением до 61,2 доллара в 2025 году, говорил журналистам представитель министерства.

По его словам, прогноз по ценам на нефть является достаточно консервативным, и в него заложены дисконты на российскую нефть. При этом в министерстве рассчитывают, что скидки будут снижаться.

Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций вследствие спецоперации РФ на Украине. В связи с этим начали расти скидки на российскую нефть Urals.