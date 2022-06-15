МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером опускаются на 0,5-1%, инвесторы оценивают публикацию ряда статистик, свидетельствуют данные торгов. Источник рассказал о цене нефти Urals в Европе

По состоянию на 19.38 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,51% — до 120,5 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,98%, до 117,77 доллара.

В среду утром нефть дорожала, а позже инвесторы обратили внимание на вышедший доклад МЭА. Международное энергетическое агентство сообщило, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире выросли в апреле по сравнению с мартом на 77 миллионов баррелей, в том числе в странах ОЭСР — на 42,5 миллиона.

Позже минэнерго США опубликовало данные о коммерческих запасах и добыче нефти в стране за неделю по 10 июня. Запасы неожиданно выросли — на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 418,7 миллиона баррелей, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения на 1,3 миллиона баррелей. Кроме того, добыча нефти в США за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12 миллионов баррелей в сутки.