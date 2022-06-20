МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером в целом не меняются, инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с 31 мая

По состоянию на 18.12 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,1%, до 113,23 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI — на 0,04%, до 108,03 доллара.

Среди влияющих на котировки нефти факторов остаются ожидания по поводу спроса на фоне прогнозов по экономике Китая, перспективы вокруг предложения и макроэкономическая ситуация, в частности — ужесточение монетарной политики мировыми центробанками.

Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, и ожидания по восстановлению экономики на фоне ослабления карантина позитивно влияют на прогнозы спроса. Кроме того, согласно данным таможни КНР, которые приводит СМИ, импорт нефти из Саудовской Аравии в мае вырос на 9% в годовом выражении, а из России — на 55% (и примерно на четверть по сравнению с апрелем), достигнув рекордного уровня почти в 2 миллиона баррелей в день.

Среди трейдеров также сохраняются опасения по поводу перспективы поставок. "Поставки останутся дефицитными и продолжат поддерживать нефтяные цены. Нормой для Brent на ICE все еще остается цена примерно в 120 долларов за баррель", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика PVM Стивена Бреннока (Stephen Brennock).

Вместе с этим рынки продолжают следить за мерами мировых ЦБ по борьбе с высокой инфляцией. На прошлой неделе ряд крупных центробанков, в том числе Федеральная резервная система (ФРС) США и Банк Англии, повысили свои ключевые ставки, что усилило опасения по поводу возможной рецессии и, следовательно, спроса на нефть.