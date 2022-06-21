МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем усилили рост за счёт факторов со стороны спроса, впрочем, так же как и предложения, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе умеренно растут

По состоянию на 14.10 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,07%, до 115,37 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI — на 1,7%, до 109,83 доллара.

Во вторник днем нефтяные котировки усилили рост на ожиданиях нехватки "черного золота". Опасения подкрепляются рядом причин — это, например, частичное нефтяное эмбарго по отношению к российской нефти, начало сезона автомобильных поездок в США и увеличение спроса со стороны Китая особенно сильно вызывают волнения на рынках.

"Мы ожидаем дальнейшего увеличения спроса на нефть благодаря "открытию" Китая, летним путешествиям в северном полушарии и потеплению на Ближнем Востоке. Поскольку рост предложения отстает от роста спроса, в ближайшие месяцы мы по-прежнему ожидаем повышения цен на нефть", — указывает аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит агентство Рейтер.