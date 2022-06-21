МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рубль практически беспрепятственно штурмует новые максимумы и торгуется на уровнях семилетней давности, этому помогает высокая стоимость нефти и приближение пика налогового периода, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Рубль штурмует новые максимумы

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.03 мск снижался на 1,1 рубля, до 54,5 рубля, евро — на 1,55 рубля, до 57,3 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,73% — до 116,1 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОБНОВЛЯЕТ МАКСИМУМЫ

Рубль в первой половине торгов обновил многолетние максимумы: доллар опускался до 54,2 рубля – минимума с июня 2015 года, евро уходил к 57,09 рубля – минимума с мая 2015 года.

Факторы поддержки отечественной валюты остаются прежними: продажа экспортной выручки для уплаты налогов.

"В ближайшее время высокое предложение валюты останется ключевым драйвером укрепления рубля. Снижающийся индекс доллара также добавляет позитива в отношении рубля", — отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Аналитики "Фридом Финанс" указывают, что частные трейдеры поддерживают продажу долларов за рубли, реагируя на предложение Минфина не вводить новое бюджетное правило до 2024 года.

Рынок нефти продолжает отыгрывать потери прошлой недели, и в центре внимания снова дефицит предложения нефти и нефтепродуктов, а не опасения насчет рецессии и потенциального снижения спроса, говорит Михаил Шейбе из Sberbank CIB.

Во вторник не запланировано публикаций, актуальных для нефтяного рынка, и аналитик ожидает, что котировки Brent продолжат консолидироваться вблизи 116 долларов за баррель.

Интересной перспективой оживления активности на российском валютном рынке может стать расширение спектра торгуемых валют из "дружественных" юрисдикций, считают аналитики Росбанка.

С 27 июня Мосбиржа планирует открыть доступ для физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности, к спот- и своп- инструментам на валютные пары: южноафриканский рэнд-рубль (ZAR/RUB), доллар США-южноафриканский рэнд (USD/ZAR), армянский драм-рубль (AMD/RUB), доллар США-армянский драм (USD/AMD) и узбекский сум-рубль (UZS/RUB), напоминают они.

ПРОГНОЗЫ

"По прогнозам аналитиков из разных финансовых структур, а такое общение идёт постоянно, коридор 47-50 рублей будет достижим в ближайшие недели. Дальнейшее снижение также возможно на коротком сроке, но объемы покупаемой валюты на параллельный импорт и закупки в рамках импортозамещения начнут расти", — говорит директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг брокер "Вектор Икс" Сергей Звенигородский.

"Если ситуация с экспортом останется такой же, что и сейчас, а проблемы с переводом средств останутся и для золотовалютных резервов, и транзакций в офшоры и обычным гражданам, бизнесу, то будет снижение и ниже. Добавим массовую сдачу наличной валюты населением и снижение будет резким, после чего восстановление и поиск баланса. Всё эти действия будут до сентября", — добавляет он.

На текущий момент факторов для сильного ослабления позиции рубля не ожидается: краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль: 54-58 рублей, отмечает Кирсанова.