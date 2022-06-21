МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются, благоприятно влияют на котировки ожидания по спросу и предложению, а также удешевление доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал на 1,9%

По состоянию на 18.46 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,4%, до 114,59 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI — на 1,15%, до 109,23 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,47%, до 104,21 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на нефть, которая в результате становится более доступной при покупке в другой валюте.

Среди поддерживающих нефтяные котировки факторов остаются ожидания по спросу. По мнению аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), которого цитирует агентство Рейтер, несмотря на опасения по поводу экономического роста, последние данные об авиаперевозках и автомобильных поездках в США продолжают указывать на высокий спрос.

Вместе с этим факторы предложения также в целом благоприятны для нефтяных цен. Это в том числе касается частичного нефтяного эмбарго по отношению к российской нефти, а также санкций против Ирана.