МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Меры по золоту, которые ЕС может включить в новые антироссийские санкции, ничем критичным для Москвы не обернутся, но на цене металла скажутся, заявил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Bloomberg: Швейцария закупила российское золото впервые с февраля

Он напомнил, что на фоне возможных санкций Швейцария только сегодня закупила в России три тонны драгметалла и может продолжить это делать в ближайшее время как страховка от возможного запрета на экспорт золота в страны ЕС.

"К слову, продавать золото в Европе Центробанк и так не может еще с февраля, поскольку Лондон отозвал все возможные и невозможные разрешения для этого. На гипотетические продажи драгметалла в Азию санкции ЕС никоим образом не повлияют, поскольку тому же Китаю на них, по большому счету, все равно", объяснил эксперт.

Что же касается рынка, то для него это чревато дополнительным удорожанием золота, отметил Коган, причем вполне возможно, оно надолго закрепится выше 2000 долларов за тройскую унцию при текущей цене в 1840 долларов.

"Однако стоит повториться — ни для экономики, ни для рядовых граждан страны любые санкции на российское золото не станут чем-то реально осложняющим текущее положение", резюмировал эксперт.

Как ранее сообщил Reuters, ЕК работает над тем, чтобы новый пакет рестрикций в отношении России включал в себя золото. Данный вопрос планируется обсудить на саммите в Брюсселе 23-24 июня. Причем пока еще неизвестно, идет ли речь о запрете его импорта или же экспорта.