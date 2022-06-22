МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили темпы падения за счет ослабления доллара к мировым валютам, на торги повлияли слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла об инфляции, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара потерял 63 копейки, евро подрос на 17 копеек

По состоянию на 19.27 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,8%, до 111,44 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 3,1%, до 106,12 доллара.

Ранее в ходе торгов падение нефтяных цен достигало в моменте примерно 6,5% и 7% соответственно. Сдерживают нефтяные котировки опасения по поводу возможной рецессии в мировой экономике. Так, мировые центробанки более склонны повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции, что может отразиться на состоянии мировой экономики и, следовательно, спросе на энергоресурсы.

Падение нефтяных цен замедлилось на фоне ослабления доллара и выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Глава регулятора отметил риски высокой инфляции, добавив, что экономика США "очень сильна" и у ФРС есть хорошие возможности для более жесткой монетарной политики.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,38%, до 104,04 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, которые в этом случае становятся более доступными для покупки в другой валюте.

Инвесторы также ожидают публикацию в четверг еженедельной статистики от минэнерго США по запасам нефти. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 июня снизились на 1,4 миллиона баррелей после роста на 2 миллиона неделей ранее.