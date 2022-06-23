МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг восстанавливаются после падения, тогда как инвесторы оценивают риски рецессии и возможные последствия повышения процентных ставок и дефицита запасов для перспектив спроса на топливо. Торги газовыми фьючерсами в Европе в среду закрылись ростом на 1,1%

Фьючерсы на нефть Brent на NYMEX ранее в ходе сессии упали до 108,04 доллара за баррель, но затем перешли к росту. Фьючерсы на нефть WTI начали укрепляться после достижения минимума 102,32 доллара за баррель. Оба контракта недавно торговались вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня. В среду котировки нефти Brent и WTI снизились на 3%.

Инвесторы продолжают оценивать возможные последствия борьбы центральных банков мира с инфляцией. Ужесточение денежно-кредитной политики может спровоцировать рецессию мировой экономики.

"Рынки охвачены опасениями относительно рецессии, но изменение настроений скорее продиктовано угасанием оптимизма, чем усилением пессимизма", — отмечает аналитик Julius Baer Норберт Ракер.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в среду заявил, что центральный банк не пытается спровоцировать рецессию, чтобы остановить инфляцию, но по-прежнему привержен борьбе с инфляцией, даже ценой риска спада экономической активности.

"Наряду с опасениями относительно возможной рецессии… рост маржи НПЗ по-прежнему говорит об очень ограниченном предложении нефтепродуктов… что имеет большое значение для мировых центробанков", — отметили в японском банке MUFG.

Тем временем Россия продолжает находить новые рынки сбыта своей нефти.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что его страна перенаправляет торговые потоки и экспорт нефти странам БРИКС на фоне санкций стран Запада из-за конфликта на Украине.

Импорт российской нефти в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордного максимума.

Между тем стало известно, что Индия выдала сертификаты на соответствие требованиям по технической безопасности десяткам судов, принадлежащим российской компании "Совкомфлот", согласно официальным данным. Сертификация позволит этим судам осуществлять поставки нефти в Индию и другие страны после того, как западные компании отказались предоставлять России подобные услуги в связи с санкциями.

Тем временем президент США Джо Байден призвал конгресс приостановить сбор федерального налога на бензин на три месяца, что должно помочь в борьбе с рекордным подорожанием топлива и дать небольшую передышку американским домохозяйствам на протяжении летнего периода.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов, намеченная на четверг, будет отложена из-за технических проблем.