МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают опускаться, инвесторы опасаются, что ужесточение монетарной политики мировыми центробанками для сдерживания инфляции может отразиться на мировой экономике и перспективах спроса, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара вырос на 32 копейки, евро снизился - на 22 копейки

По состоянию на 19.02 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,68%, до 110,98 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 0,94%, до 105,19 доллара. Днем нефть дешевела на 1%.

Одним из главных факторов на рынках остается тема повышения мировыми центробанками ключевых ставок. В июне Федеральная резервная система (ФРС) США уже повысила свою ставку на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых, аналитики ожидают аналогичное повышение и в июле.

Ужесточение монетарной политики связано с высокой инфляцией. Рынки опасаются, что такие меры могут подорвать восстановление экономики и вызвать рецессию, а это, в свою очередь, отразится на перспективах спроса на нефть.

Вместе с этим базовые факторы продолжают указывать на дефицитный рынок, что не дает ценам на нефть опустится ниже 100 долларов за баррель. "Следующей важной проверкой для нефтяных "медведей" является уровень в 100 долларов. Многие инвесторы не ожидают, что цены на нефть опустятся ниже этого уровня, отмечая дефицит мировых поставок и устойчивый спрос", — считает аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), которую цитирует портал MarketWatch.