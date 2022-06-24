МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают расти, всё более ускоряясь в ожидании летнего изменения соотношения глобального спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. В Польше назвали условия транзита нефти в Германию

По состоянию на 14.45 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,17%, до 111,34 доллара за баррель, на WTI — на 1,29%, до 105,62 доллара.

"Сохраняется консенсус в отношении того, что рынок нефти будет сталкиваться с высоким спросом и ограниченным предложением в летние месяцы", — сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock).

С одной стороны, возможно увеличение спроса на нефть со стороны Китая после снятия очередных ковидных карантинов, а также в связи с летним сезоном автомобильных поездок в США.

С другой стороны, ожидается влияние со стороны предложения из-за частичного нефтяного эмбарго по отношению к российской нефти со стороны Европы.

Также позднее в пятницу рынки ожидают еженедельных данных о количестве действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на четыре – до 584 агрегатов.