МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Никита Половнёв. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций на фоне перетока средств из депозитов и небольшого ослабления курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе поднимутся на 3% до 2462,5 пункта и на 3,7% до 1452,5 пункта, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent поднимется к текущей стоимости на 2,2 доллара до 114,7 доллара за баррель, курс евро на форексе почти не изменится и будет в районе 1,053 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара вырастет на 78 копеек до 54,18 рубля, евро поднимется на 1,09 рубля до 57,16 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Мировые рынки восстановили потери, несмотря на отсутствие позитивных новостей. Выступление главы ФРС США в Конгрессе подтвердило намерение регулятора продолжить активное ужесточение денежно-кредитной политики в борьбе с инфляцией. Цель – замедлить темпы роста потребительских цен, обеспечив экономике "мягкую посадку", отмечает Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

"На следующей неделе инвесторы будут следить за данными по заказам на товары длительного пользования в США, а также за изменением деловой активности в промышленности США. Кроме этого, повлиять на рынки могут и заявления представителей ведущих ЦБ. Если экономические новости и заявления не будут носить негативный оттенок, настроения на рынках к концу месяца продолжат улучшаться", — указывает Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" предполагает, что нефтяные цены на предстоящей неделе могут продолжить восстановление на фоне улучшения общерыночного аппетита к риску, высокого автомобильного сезона в США и формирования дополнительного спроса на черное золото как на альтернативу резко подорожавшему в Европе газу. Он добавляет, что в середине будущей недели ожидаются выступления глав ЕЦБ и ФРС.

"После отскока на текущей неделе рынки вновь могут впасть в уныние относительно планов центральных банков по ужесточению денежной политики. Также предварительная статистика за июнь указывает на довольно резкое замедление экономик еврозоны и США. Соответственно, перед началом очередного периода корпоративных отчётов инвесторы будут проявлять осторожность", — прогнозирует Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Покупатели на нефтяном рынке в целом становятся более осторожными ввиду рисков наступления глобальной рецессии и последующего снижения спроса на "черное золото", но перспектива более ограниченного предложения все еще является решающим бычьим фактором", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала". От заседания ОПЕК+ в конце июня при этом не ждут изменений политики в том числе ввиду ограниченных возможностей стран по наращиванию нефтедобычи, добавляет она. Bloomberg: банки хотят вновь торговать страховками от дефолта на Россию

РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЕТ

Финансовые аналитики в целом ожидают продолжения тренда на укрепление рубля, однако окончание налогового периода временно снизит давление на основные инвалюты.

"Рубль весьма неохотно сдаёт свои позиции. Более того, сильный торговый баланс продолжает оказывать россиянину поддержку. В первой половине недели попытки укрепления могут продолжиться, но затем налоговый период завершиться и рубль может ослабнуть по итогам недели",- считает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" считает, что пара доллар-рубль, вероятнее всего, приостановит снижение, и ожидает отскок в диапазон 55-57 рублей. Но в целом тренд на укрепление рубля в среднесрочной перспективе пока сохранится, добавляет он.

Александр Аникин из УК "Регион Эссет Менеджмент" считает, что в долгосрочной перспективе доллар начнет укрепление к рублю – до 80 рублей. Возможный диапазон, в котором может сформироваться разворот по паре доллар-рубль вверх – 49-51 рубль за доллар, полагает он. Впрочем, он полагает, что на неделе вероятно продолжение укрепления рубля до уровня 52 рубля за доллар. Однако, следует отметить, что следующее движение вниз на графике может быть последним перед формированием разворота, добавляет аналитик.

"Курс доллара на следующей неделе может обновить семилетние минимумы и опуститься в диапазон 52,5-54,5 рубля. Сейчас видится явный дефицит факторов, которые могут радикально противостоять укреплению рубля. Тем не менее, окончание налогового периода (27-28 июня) может временно снизить объемы продажи валюты на рынке", — говорит Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

В целом консолидация на текущих уровнях пары евро-доллар пока продолжается, отмечает Аникин. В долгосрочной перспективе поддержку доллару США будет оказывать сокращение баланса Федеральной резервной системы США и рост ставок заимствования в долларах, считает он. Банк России определил уровень доходности вкладов в рублях в июле

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Ващенко предполагает, что индекс Мосбиржи вырастет и будет находиться в диапазоне 2500-2600 пунктов. По его мнению, драйвером роста является отток средств из банков после окончания сроков депозитов по высоким ставкам.

"С технической точки зрения, российскому рынку по силам подойти к зоне 2460-2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Уровнем поддержки по-прежнему выступает зона вблизи 2300 пунктов. Индекс РТС может удерживаться выше 1400 пунктов на фоне крепкого рубля", — считает Бахтин.

Верников считает, что на следующей неделе более вероятна слабоповышательная динамика фондового рынка. "Инвесторам, которые не хотят рисковать, лучше дождаться пробития сопротивления 2500 пунктов по индексу Мосбиржи и уже потом покупать акции. Рост может быть довольно сильным. До 2800 пунктов", — прогнозирует он.

Соловьёв полагает, что на следующей неделе рынок вновь предпримет попытки в направлении 2500 пунктов. Мосбиржа с 27 июня прекратит торги акциями фонда FXRB компании FinEx

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Предпочтение в текущих условиях стоит отдавать акциям компаний из защитных отраслей, поскольку сырьевые организации могут негативно отреагировать на снижение цен на товарно-сырьевых рынках", — полагает Евстифиев.

Соловьёв отмечает позитивную техническую картину в бумагах финансового сектора, что может помочь улучшить оценки рынка в целом. Он также замечает, что на следующей неделе состоится дивидендная отсечка по акциям холдинга МРСК, а также долгожданное годовое собрание акционеров по дивидендам "Газпрома" (30 июня). "Впрочем, мы не ожидаем, что акционеры откажутся от дивидендов", — добавляет он.

"Инструменты высокого кредитного качества с невысоким горизонтом инвестирования, которые гарантируют возвратность основной суммы инвестиций и имеют доходность, близкую к ставке Банка России, в данный момент являются наиболее привлекательными", — прогнозирует Аникин.

Бахтин обращает внимание, что в России годовые собрания акционеров на следующей неделе проведут "Газпром", "Аэрофлот", Сбербанк, "Башнефть", "Самолет", "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим", "Мечел", НМТП, "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Русгидро", "Черкизово".

"Вероятно, что повышенная волатильность будет присутствовать в секторе строительных компаний, но после бурного роста сложно ожидать продолжение покупок. Вероятно, что некоторые инвесторы начнут фиксировать прибыль. В случае продолжения коррекции нефтяных цен под давлением будет сектор нефти и газа", — считает Кочетков.

По мнению Ващенко, рост рынка на фоне инвестиционной активности населения усилится в начале июля.

"Мы ожидаем продолжение роста по широкому спектру бумаг, без явных лидеров и аутсайдеров. Акции Сбербанка могут подняться диапазон 150-170 рублей впервые с начала апреля, но рост на новости о поддержке ипотечного рынка, вероятнее всего, будет непродолжительным", — заключает эксперт.