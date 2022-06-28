МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на 1-2% из-за сохранения рисков вокруг поставок, рынки ожидают также еженедельную статистику по запасам от минэнерго США, свидетельствуют данные торгов. Золото слабо дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 18.35 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,77%, до 112,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1%, до 110,67 доллара.

Внимание трейдеров больше обращено в сторону предложения. Так, рынки обратили внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в разговоре с американским президентом Джо Байденом о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти. Видео с их разговором разместила американская газета New York Post.

"Учитывая очень ограниченные свободные мощности, мы думаем, что Саудовская Аравия будет стремиться обоснованно подходить к тому, как использовать оставшиеся баррели, и, вероятно, будет скорее постепенно наращивать добычу", — считает глава отдела сырьевой стратегии RBC Capital Markets Хелима Крофт (Helima Croft), чье мнение приводит портал MarketWatch.

Инвесторы также ожидают от минэнерго США публикации в среду еженедельной статистики по запасам нефти, которая не была опубликована на прошлой неделе из-за технического сбоя. Ранее ведомство уточнило, что в среду будут опубликованы еженедельные данные за неделю по 17 июня и за неделю по 24 июня. Аналитики в среднем полагают, что за неделю по 17 июня коммерческие запасы нефти в США упали на 3,7 миллиона баррелей, а за неделю по 24 июня — сократились на 0,5 миллиона.