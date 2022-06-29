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Российский рынок акций умеренно снижается на старте торгов
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Российский рынок акций торгуется разнонаправленно: индекс Мосбиржи умеренно снижается, РТС растет на укреплении рубля к американской валюте, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 29.06.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно: индекс Мосбиржи умеренно снижается, РТС растет на укреплении рубля к американской валюте, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,631%, до 2401,19 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,2%, до 1468,45 пункта.
Доллар к рублю дешевеет на 26 копеек — до 51,54 рубля.