МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется разнонаправленно: индекс Мосбиржи умеренно снижается, РТС растет на укреплении рубля к американской валюте, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,631%, до 2401,19 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,2%, до 1468,45 пункта.

Доллар к рублю дешевеет на 26 копеек — до 51,54 рубля.