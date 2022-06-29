МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру среды сократили темпы роста, инвесторы оценивают статистику добычи нефти в США, свидетельствуют данные торгов. Банк России рассказал об исчерпанности роли доллара и евро

По состоянию на 18.06 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,92%, до 114,85 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,69%, до 112,53 доллара. До выхода статистики цены росли на 1,9% и 1,7% соответственно.

Добыча нефти в США, согласно данным минэнерго страны, за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей — максимального уровня за два года.

При этом базовые факторы для роста цен остаются. Так, рынки обращают внимание на объявление стран "Большой семерки" (G7) о рассмотрении возможности всеобъемлющего запрета на услуги транспортировки российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире при условии, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.