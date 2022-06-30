МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг снижаются на фоне роста запасов нефти и дистиллятов в США на отчетной неделе. Между тем альянс ОПЕК+ принял решение придерживаться ранее оговоренного плана по увеличению добычи в августе. Российский рынок акций скомпенсировал утренний провал

Фьючерсы на нефть Brent недавно торговались с понижением примерно на 0,6%. Фьючерсы на нефть WTI потеряли примерно 0,7%.

Альянс ОПЕК+, состоящий из стран картеля и их союзников, включая Россию, в четверг принял решение увеличить добычу на 648 000 баррелей в день в августе, как и оговаривалось ранее. При этом решений о дальнейших перспективах добычи принято не было, сообщили агентству Reuters осведомленные источники.

Учитывая ускоренное повышение добычи, "ограничения ОПЕК+, введенные в мае 2020 года, будут исчерпаны к концу августа. Но это произойдет лишь на бумаге — в реальности добыча альянса отстает от целевых уровней", говорит Карстен Фритш, аналитик Commerzbank. Он ссылается на данные Международного энергетического агентства (IEA), согласно которым объем производства нефти ОПЕК+ в мае был на 2,8 млн баррелей в день ниже по сравнению с оговоренным уровнем.

"По условиям соглашения страны, чья добыча находится ниже целевых уровней, до конца года могут устранить отставание, увеличив производство. Тем не менее это могут сделать только некоторые страны. Другие не могут значительно увеличить добычу либо из-за ограниченных мощностей (среди таких стран — Ангола и Нигерия), либо из-за санкций (как в случае России)", — объясняет эксперт.

"Вопрос заключается в том, будут ли страны, обладающие резервными мощностями, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, компенсировать недопроизводство со стороны других участников альянса. Однако ответы сегодня мы вряд ли получим", — заключил он.