МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером показывают снижение более чем на 3%, причем за весь июнь котировки могут показать падение порядка 10% — сильнейшее за месяц с ноября 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Евро упал до двухнедельного минимума против доллара США

По состоянию на 17.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,37%, до 108,66 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 3,83%, до 105,58 доллара.

С начала июня Brent показывает уменьшение цены на 11,6%, WTI — на 8%. Такое снижение котировок может стать сильнейшим с ноября 2021 года, когда цены упали на 16,4% и 20,8% соответственно. При этом в мае котировки нефти выросли (на 12,4% и 9,5% соответственно), поэтому за квартал стоимость нефти готовится показать рост на 0,7% для нефти марки Brent и почти на 5% — для WTI.

Инвесторы между тем продолжают оценивать основные рыночные факторы, в том числе перспективы спроса. Ужесточение монетарной политики мировыми центробанками на фоне высокой инфляции усиливает опасения рынков по поводу возможной рецессии, что негативно для спроса.

Данные о запасах нефтепродуктов в США также негативны для котировок. В среду минэнерго страны сообщило, что запасы бензина в стране за неделю по 24 июня неожиданно выросли — на 2,6 миллиона, дистиллятов — поднялись сильнее прогноза, также на 2,6 миллиона вместо ожидаемого роста на 0,3 миллиона. В то же время добыча в стране за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей — максимального уровня за два года.

Инвесторы также оценивают итоги заседания ОПЕК+ и решение продолжить рост добычи нефти в августе на 648 тысяч баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, принятые ОПЕК+ решения по увеличению добычи нефти позволяют говорить, что мировой нефтяной рынок будет сбалансированным.