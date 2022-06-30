МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть упали по итогам июня, тем самым завершив самый долгий период месячного роста с 2011 года, свидетельствуют данные торгов. Газохранилища в Австрии заполнены на 44,7%

По итогам июня стоимость нефти марки Brent упала на 4%, до 109,03 доллара за баррель, стоимость WTI — на 8,2%, до 105,76 доллара. До этого нефтяные котировки завершали в плюсе шесть месяцев подряд, что наблюдалось впервые с 2011 года.

При этом за второй квартал цена Brent выросла на 4,4%, WTI — на 6,5%. С начала года обе марки подорожали на 38% и 39% соответственно.