МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Алюминий дешевеет в пятницу почти на 1,5%, его стоимость опустилась ниже 2,4 тысячи долларов, что является минимумом с июня 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, как Россия может начать экспортировать золото

По состоянию на 10.45 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) падает на 1,31%, до 2389 долларов за тонну. Ниже отметки в 2,4 тысячи показатель опустился впервые с июня 2021 года.

Котировки алюминия падают уже четвертую торговую сессию подряд, а по итогам второго квартала металл потерял почти 30% своей стоимости.

Агентство Блумберг отмечает, что ушедший квартал стал для промышленных металлов худшим со времен финансового кризиса 2008 года, поскольку экономика Китая восстанавливалась достаточно медленно, а опасения по поводу мировой рецессии усилились.