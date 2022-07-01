МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В ходе сессии пятницы нефть прибавила в цене около 3%. Котировки восстановили основную часть позиций, утраченных на предыдущей сессии. Перебои с добычей в Ливии и ожидающиеся забастовки работников нефтяной отрасли Норвегии перевесили опасения в устойчивости спроса на фоне возможного замедления роста экономики. Российский рынок акций в ходе торгов растет на 1,1%

Фьючерсы на нефть Brent на NYMEX прибавили в цене около 2,8%. Ранее в ходе сессии котировки упали до 108,03 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали примерно на 2,7% после падения до 104,56 доллара ранее в пятницу.

В четверг оба контракта упали примерно на 3% и завершили месяц с понижением впервые с ноября.

Риски для цен на нефть по-прежнему смещены в сторону роста, учитывая низкие запасы, ограниченный объем резервных добывающих мощностей и нежелание стран вне ОПЕК+ активно наращивать предложение, отметили в Barclays.

В четверг ливийская национальная нефтяная корпорация NOC объявила форс-мажор в портах Эс-Сидер и Рас-Лануф, а также на месторождении Эль-Филь. Кроме того, положение форс-мажора сохраняется в портах Брега и Зуэйтина, сообщили представители NOC.

По данным компании, добыча нефти резко сократилась, примерно на 865 000 баррелей в день по сравнению с привычными уровнями. Дневной объем экспорта нефти теперь составляет 365 000-409 000 баррелей в день.

Между тем, по сообщениям профсоюза работников норвежской нефтяной отрасли Lederne, 74 сотрудника компании Equinor, работающих на платформах Gudrun, Oseberg South и Oseberg East, намерены начать забастовку 5 июля. Это может повлечь за собой временное сокращение добычи нефти в Норвегии примерно на 4%.

Тем временем в четверг власти Эквадора и лидеры коренных племен смогли, наконец, договориться. В результате этого были завершены протесты, которые длились более двух недель и привели к сокращению производства нефти в стране более чем наполовину. До протестов добыча нефти в Эквадоре составляла 500 000 баррелей в день.

В четверг, по окончании двухдневного заседания, альянс ОПЕК+, состоящий из стран картеля и их союзников, включая Россию, принял решение придерживаться запланированного уровня добычи в августе. При этом решений о перспективах добычи в сентябре принято не было.

По итогам предыдущего заседания страны ОПЕК+ решили увеличить добычу на 648 000 баррелей в день в июле и августе. Ранее планировалось наращивать производство нефти на 432 000 баррелей в день ежемесячно.

Между тем в середине июля президент США Джо Байден прибудет с визитом на Ближний Восток. Американский лидер проведет три встречи, в том числе в Саудовской Аравии, где обсудит перспективы нефтяной политики. Соединенные штаты и другие государства обеспокоены растущими ценами на топливо, подогревающими инфляцию.

В четверг Байден сообщил, что не будет оказывать прямого давления на Саудовскую Аравию и призывать увеличить нефтедобычу для сдерживания растущих цен. Встреча лидеров США и саудовского королевства (короля и крон-принца) состоится в этом месяце.

По сообщениям Рейтер, добыча ОПЕК в июне достигла 28,52 млн баррелей в день, что на 100 000 баррелей в день меньше по сравнению с пересмотренными майскими показателями.

В этом году цены на нефть, вероятно, останутся выше 100 долларов, поскольку Европа и другие регионы мира стремятся отказаться от поставок из России. Впрочем, экономические риски могут замедлить рост цен, таков прогноз опрошенных Рейтер аналитиков.

Между тем Индия в пятницу ввела экспортные пошлины на газойль, бензин и авиационное топливо, чтобы обеспечить достаточное внутреннее предложение. Кроме того, власти страны ввели налог на сверхприбыль для компаний, выигравших от роста мировых цен на нефть.