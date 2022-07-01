МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером поднимаются более чем на 2%, обеспокоенность рынков по поводу поставок поддерживает котировки после двухдневного падения их стоимости, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе выросли на 1,6%

По состоянию на 20.26 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,55%, до 111,81 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,68%, до 108,59 доллара. За предыдущие две торговые сессии нефтяные цены упали суммарно на 7,6% и 5,4% соответственно.

Продолжают влиять на котировки нефти опасения по поводу поставок после новостей из Ливии. Национальная нефтяная корпорация страны (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом в республике.

Вместе с тем трейдеры продолжают оценивать перспективы возможной экономической рецессии, что может повлиять на спрос.

"Рынок застрял между текущей ухудшающейся макроэкономической обстановкой и надвигающейся угрозой рецессии с одной стороны и сильнейшими базовыми факторами нефтяного рынка за десятилетия — с другой", — приводит портал MarketWatch мнение сырьевого стратега RBC Capital Markets Майкла Трана (Michael Tran).

В то же время трейдеры оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 июля их число выросло на одну единицу – до 595 агрегатов.