Стоимость нефти начала расти в понедельник утром на опасениях снижения ее предложения
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром начали расти: инвесторы оценивают перспективы снижения предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,39%, до 112,06 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 108,85 доллара.
В понедельник утром цены на нефть перешли к росту на опасениях снижения предложения этого вида сырья на рынке. Опасения насчет возможной нехватки нефти поддерживают новости из Ливии, где Национальная нефтяная корпорация страны (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом в республике.
При этом сдерживает рост цен на нефть ряд опасений на тему снижения спроса. Так, например, ужесточение монетарной политики мировыми центробанками может привести к рецессии и, как следствие, к снижению потребления энергоресурсов.
Кроме того, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на "черное золото" в свете роста количества заболевших коронавирусом в Китае, что в свою очередь может привести к вводу очередных ограничений на передвижение.
"Что касается энергетики, мы определенно увидим падение спроса к концу этого года и, как следствие, падение цен", — приводит агентство Блумберг слова аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
https://1prime.ru/Financial_market/20220704/837374005.html