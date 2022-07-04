МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром начали расти: инвесторы оценивают перспективы снижения предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. Японский премьер рассказал, как могут ограничить цену на российскую нефть

По состоянию на 8.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,39%, до 112,06 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 108,85 доллара.

В понедельник утром цены на нефть перешли к росту на опасениях снижения предложения этого вида сырья на рынке. Опасения насчет возможной нехватки нефти поддерживают новости из Ливии, где Национальная нефтяная корпорация страны (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом в республике.

При этом сдерживает рост цен на нефть ряд опасений на тему снижения спроса. Так, например, ужесточение монетарной политики мировыми центробанками может привести к рецессии и, как следствие, к снижению потребления энергоресурсов.

Кроме того, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на "черное золото" в свете роста количества заболевших коронавирусом в Китае, что в свою очередь может привести к вводу очередных ограничений на передвижение.

"Что касается энергетики, мы определенно увидим падение спроса к концу этого года и, как следствие, падение цен", — приводит агентство Блумберг слова аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).