МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 54,2 54 (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июнь) 41,4 54,5 (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,239% 0,248% (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке 0,85% 1,35% (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 56,5 53,7
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 53,7 51,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 54,4 54,4
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 52,4 52,4
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь) 51,9 51,9
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 52,8 52,8
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (июнь) 53,1 53,1
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 53,4 53,4
12:30 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности    
13:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май) -0,6% 0,7%
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (май) 0,3% 0,5%
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
19:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь) 48,5 51,7
  RUB Beluga Group — операционные результаты за 2кв2022    
  RUB ГМК Норильский никель — СД (предложение по уменьшению УК ПАО /погашение 0,5% казначейских акций/, подготовка к проведению ВОСА)    
  RUB Россети Волга — СД (выборы председателя СД)    