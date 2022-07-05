2022-07-05T09:43:34+03:00

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2022-07-05T09:43:34+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220705/837383266.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 июля

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Ожидаемые во вторник, 5 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности... ПРАЙМ, 05.07.2022

рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60