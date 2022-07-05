События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 июля
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|54,2
|54 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июнь)
|41,4
|54,5 (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,239%
|0,248% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке
|0,85%
|1,35% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|56,5
|53,7
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|53,7
|51,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|54,4
|54,4
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|52,4
|52,4
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь)
|51,9
|51,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|52,8
|52,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (июнь)
|53,1
|53,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|53,4
|53,4
|12:30
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности
|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май)
|-0,6%
|0,7%
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (май)
|0,3%
|0,5%
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|19:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь)
|48,5
|51,7
|RUB
|Beluga Group — операционные результаты за 2кв2022
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (предложение по уменьшению УК ПАО /погашение 0,5% казначейских акций/, подготовка к проведению ВОСА)
|RUB
|Россети Волга — СД (выборы председателя СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20220705/837383266.html