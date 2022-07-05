Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже в июне выросло на 629,2 человека
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже в июне выросло на 629,2 тысячи человек и превысило 20,4 миллиона, из них сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 миллиона человек, следует из сообщения торговой площадки.
"По итогам июня 2022 года число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 20,4 миллиона (+629,2 тысячи за июнь), ими открыто 34,2 миллиона счетов. В июне 2022 года сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 миллиона человек", — говорится в сообщении.
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 74%, в объеме торгов облигациями — 25,2%, на спот-рынке валюты — 10,6%, на срочном рынке — 72%.
В июне самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции "Газпрома" (30,4%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (20,3% и 5,9% соответственно), акции "Норникеля" (11%), "Лукойла" (8,5%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,6%), акции МТС (4,9%), "Роснефти" (4,8%), "Яндекса" (4,2%) и НЛМК (3,4%).
Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июне превысило 5,5 миллиона. Оборот по ИИС с начала 2022 года составил 961,3 миллиарда рублей, в структуре оборота 88,7% составили сделки с акциями, 3,5% — с облигациями, 7,8% — с биржевыми фондами.
Регионы — лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (613 тысяч), Московская область (342,1 тысячи) и Санкт-Петербург (266,5 тысячи). Из остальных регионов лидирующие позиции занимают также Свердловская область (181,4 тысячи счетов), Башкортостан (173,8 тысячи счетов) и Краснодарский край (165,3 тысячи счетов).
https://1prime.ru/Financial_market/20220705/837387469.html