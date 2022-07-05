МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже в июне выросло на 629,2 тысячи человек и превысило 20,4 миллиона, из них сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 миллиона человек, следует из сообщения торговой площадки. Московская биржа и профучастники рынка создадут клуб защиты инвесторов

"По итогам июня 2022 года число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 20,4 миллиона (+629,2 тысячи за июнь), ими открыто 34,2 миллиона счетов. В июне 2022 года сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 74%, в объеме торгов облигациями — 25,2%, на спот-рынке валюты — 10,6%, на срочном рынке — 72%.

В июне самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции "Газпрома" (30,4%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (20,3% и 5,9% соответственно), акции "Норникеля" (11%), "Лукойла" (8,5%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,6%), акции МТС (4,9%), "Роснефти" (4,8%), "Яндекса" (4,2%) и НЛМК (3,4%).

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июне превысило 5,5 миллиона. Оборот по ИИС с начала 2022 года составил 961,3 миллиарда рублей, в структуре оборота 88,7% составили сделки с акциями, 3,5% — с облигациями, 7,8% — с биржевыми фондами.

Регионы — лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (613 тысяч), Московская область (342,1 тысячи) и Санкт-Петербург (266,5 тысячи). Из остальных регионов лидирующие позиции занимают также Свердловская область (181,4 тысячи счетов), Башкортостан (173,8 тысячи счетов) и Краснодарский край (165,3 тысячи счетов).