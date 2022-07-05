МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов вторника умеренно растёт по индексу Мосбиржи на 0,6%, индекс РТС падает на 7,52% на фоне ослабления рубля, следует из данных торговой площадки. Экономист объяснила скачок доллара на Мосбирже

К 15.15 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,6%, до 2217,78 пункта, долларовый индекс РТС теряет 8,2%, до 1146,58 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" растёт на 5,76 рубля, до 61 рубля, курс евро — на 4,88 рубля, до 62,63 рубля.

"Российский рынок акций начал вторник c роста, после чего успел скорректироваться, но к середине торгового дня снова вышел в плюс, причем вверх пошли акции "Газпрома" после трех дней активного снижения", — отмечает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" обращает внимание, что динамика текущего дня определена курсом российской национальной валюты, слабостью российского фондового рынка и общей неопределённостью на мировых фондовых площадках.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидерами роста являются — акции "Эн+ Груп" (+7,4%), "Русала" (+6,01%), "Сургутнефтегаза" (+4,98%), "Яндекса" (+4,75%), "Газпрома" (+3,46%), Сбербанка (+2,39%), ВТБ (+2,16%), расписки X5 Group (+3,4%), TCS Group (+2,61%).

"Причиной взлета бумаг "Русала" стали новости о том, что глава и крупнейший акционер "Норникеля" Владимир Потанин готов обсудить слияние между "Норникелем" и "Русалом". Также в плюсе акции "Эн+ Груп", контролирующей 56,9% капитала "Русала", — считает Карпунин.

Он добавил, что бумаги "Газпрома" после трех сессий снижения развернулись и растут, но у инвесторов нет уверенности, что будут какие-то выплаты в 2023 году, а текущий рост скорее походит на локальный отскок на фоне эффекта сильной перепроданности.

Аналитики из "Фридом Финанс" замечают, что акции "Сургутнефтегаза" продолжили рост на фоне недавнего решения акционеров о выплате дивидендов за 2021 год. "Реестр закрывается только 20 июля, поэтому многие держатели бумаг "Норникеля" предпочли перейти в "Сургунефтегаз", так как дивдоходность его бумаг сейчас составляет 13,53%", — добавили они.

В лидерах снижения — акции "Иркута-3" (-22,5%), "Норникеля" (-4,18%), "Распадской" (-4,07%), "Новатэка" (-3,22%), "Северстали" (-3,05%), "Акрона" (-2,64%).

"Котировки "Иркута-3" корректируются после активного подъема: с 28 июня они повысились более чем вдвое, после того как Минфин США объявил о частичном снятии ограничений на сделки с ОАК и ее дочерними предприятиями, в том числе с "Иркутом-3"", — поясняют аналитики из "Фридом Финанс".

Они уточняют, что бурный рост происходил на фоне решения "Газпрома" не выплачивать дивиденды за 2021 год, то есть многие держатели бумаг газового гиганта переложились в акции "Иркута", спекулятивно разогнав рост котировок. "Сейчас инвесторы фиксируют прибыль и переходят в другие спекулятивные идеи", — замечают эксперты.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В целом же поводов для роста на рынке нет и отдельные истории, которые пытаются распиарить на фоне существующего рыночного вакуума имеют локальный характер и коренным образом на ситуацию не влияют. "Вчерашние данные о падении общего оборота торгов на российском фондовом рынке только подтверждают данные тезисы" — полагает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

По мнению Ксении Лапшиной из ФГ "Финам", на дневном графике индекс Мосбиржи прижался к нижней границе боковика. "Оптимизма на рынке не наблюдается, а к концу недели давление на индекс усилится из-за дивидендных выплат по крупным индексным бумагам. Так что есть риск пробития линии поддержки и дальнейшего снижения", — прогнозирует эксперт.

"Индекс Мосбиржи удерживался выше среднесрочной поддержки 2190 пунктов, а РТС приостановил снижение у краткосрочной поддержки 1130 пунктов. Российские площадки получают неоднозначные корпоративные сигналы и вряд ли уйдут ниже текущих отметок до конца дня", — предполагает Елена Кожухова из ИК "Велес-Капитал".