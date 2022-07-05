МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Бегство инвесторов к доллару США на фоне растущих рисков рецессии в мировой экономике повредило другим валютам. Евро пострадал сильнее большинства валют, так как повышение цен на газ в Европе усилило опасения относительно перспектив экономического роста. Фондовые индексы Европы упали из-за опасений за мировую экономику

Аналитики прогнозируют, что единая европейская валюта, которая во вторник достигла самого низкого уровня с 2002 года, вскоре упадет до уровня паритета с долларом.

Считается, что евро особенно уязвим, учитывая сильную зависимость Германии, Италии и других стран от российского газа, а также опасения по поводу того, что значительные повышения процентных ставок Европейского центрального банка могут вызвать очередной долговой кризис в еврозоне.

"Все это означает, что евро продолжит падать, и рынки понимают это, — сказал Джордан Рочестер, валютный стратег-аналитик Nomura Securities. — Мы ожидаем достижения паритета (с долларом), и вопрос заключается лишь в том, не упадет ли евро еще ниже. Мы думаем, что это вполне возможно".

КАК НИЗКО МОЖЕТ УПАСТЬ ЕВРО?

Евро потерял примерно 10,0% против доллара США в этом году, опустившись до отметки 1,0238, которая находится вблизи психологически важного уровня паритета, наблюдавшегося в последний раз в середине 2002 года.

Евро также достиг новых 7-летних минимумов против швейцарского франка и упал против британского фунта и японской иены, однако лишь немногие аналитики полагают, что единая европейская валюта достигла дна.

Аналитики Nomura понизили целевой уровень по паре евро/доллар до 0,95 и сказали, что уровень паритета может быть пробит уже в августе. Citibank сообщает, что достижение паритета "неизбежно".

При этом в Nomura отмечают, что уровень 0,95 не является исторически важным, поскольку евро уже падал с 1,17 доллара до 0,82 доллара в октябре 2002 года. Поляков призвали экономить электричество

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Стремительный рост цен на газ и предупреждения о значительном сокращении поставок газа из России вызывают беспокойство относительно возможности серьезного энергетического кризиса в Европе этой зимой.

Цены на природный газ выросли в два раза с июньских минимумов, а за последний год подскочили на 465%. В последнее время наблюдаются значительные проблемы с обслуживанием газопровода между Россией и Германией. До начала российской военной операции на Украине страны еврозоны покрывали около 40,0% потребностей в энергоносителях за счет поставок из России.

Кроме того, работники нефтегазовой отрасли Норвегии устроили забастовку, из-за которой предложение на газовом рынке Европы может дополнительно сократиться.

РЕЦЕССИЯ

Экономисты ожидают, что экономика еврозоны впадет в рецессию быстрее, чем экономики других стран. Nomura ожидает, что в экономике еврозоны рецессия начнется в 3-м квартале, при этом ВВП упадет на 1,7%.

Рост доходности облигаций еще больше повышает риски рецессии. Стоимость государственных заимствований в Европе в последние две недели росла быстрее, чем в США, указывая на более стремительное ужесточение финансовых условий.

"Риски рецессии и понижения прогнозов по (экономическому) росту в Европе, которые мы наблюдаем, способствуют текущей динамике евро", — сказала Грейс Питерс, глава подразделения инвестиционной стратегии по странам ЕБВА в JPMorgan Private Bank.