МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 3-3,5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 25 апреля, свидетельствуют данные торгов. ФАС не получала ходатайство по сделке TotalEnergies и "Зарубежнефти"

По состоянию на 17.19 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,23%, до 99,45 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 3,49%, до 96,03 доллара.