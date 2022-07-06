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2022
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже 100 долларов впервые с 25 апреля
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Мировые цены на нефть падают на 3-3,5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 25 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.19... ПРАЙМ, 06.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 3-3,5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 25 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.19 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,23%, до 99,45 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 3,49%, до 96,03 доллара.