МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть WTI в среду опустились ниже 100 долларов за баррель на опасениях относительно рецессии мировой экономики, которая повлечет за собой ослабление спроса. Стоимость нефти Brent упала ниже 99 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX недавно торговались с понижением примерно на 3,6%, около 96 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть Brent потеряли около 3%, опустившись до уровней около 100 долларов за баррель. Во вторник котировки Brent упали более чем на 10 долларов, что стало третьим по величине снижением в долларовом выражении за всю историю существования данной марки.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что падение цен на нефть на опасениях относительно того, что рецессия повлечет за собой ослабление спроса, было чрезмерным.

Однако Эд Морс из Citigroup Inc. полагает, что оценка перспектив спроса на нефть будет пересмотрена в сторону дальнейшего снижения в условиях более высоких цен.

Падение котировок во вторник стало результатом беспокойства инвесторов относительно рецессии и технических распродаж, но фундаментальные факторы рынка остаются почти без изменений. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent торгуются с огромной премией по сравнению с фьючерсами с поставкой в более отдаленном будущем, что указывает на ограниченность предложения нефти в настоящий момент. При этом риски сокращения мировой добычи растут, учитывая новости о возможной приостановке экспорта нефти из Казахстана.

"Вероятность начала рецессии действительно усиливается, но рынку нефти еще рано паниковать из-за этого, — считают аналитики Goldman Sachs. — Мировая экономика продолжает расти, и рост спроса на нефть в этом году существенно превысит темпы роста ВВП".

Нефть начала 3-й квартал 2022 года с волатильности. Центральные банки мира, в том числе Федеральная резервная система США, повышают процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию. Инвесторы учитывают в котировках последствия замедления экономической активности, несмотря на сохраняющиеся признаки укрепления активности на физическом рынке нефти и продолжающуюся спецоперацию России на территории Украины.

На этой неделе одним из негативных факторов для сырьевых рынков также является укрепляющийся доллар, недавно достигший более чем 20-летнего максимума. Инвесторы не желают рисковать и вкладывают средства в американскую валюту. Укрепление доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, дороже для держателей других валют.

Продажи во вторник коснулись не только ближайших, но и более отдаленных контрактов. Так, контракты на нефть Brent со сроком в декабре 2023 года потеряли в цене почти 8 долларов.

Тем не менее в КНР наблюдается рост спроса по мере снятия антикоронавирусных ограничений. В прошлом месяце суммарное потребление бензина и дизтоплива достигло почти 90% от уровней июня 2019 года, сообщили осведомленные источники.

"Как только на рынок вернется склонность к риску, цены пойдут вверх", — отметил Вэйн Гордон, стратег-аналитик UBS Group AG Wealth Management, в интервью Bloomberg. "Мы слышим о проблемах (в некоторых странах) Северной Африки, наблюдаем попытки ОПЕК следовать собственным целевым уровням добычи. При этом, если посмотреть на спрос, то он, если не растет, то хотя бы сохраняет устойчивость", — добавляет Гордон.