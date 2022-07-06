МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 4%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 12 апреля, инвесторы все больше отказываются от покупки нефти из-за высокой вероятности рецессии, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в США растут на фоне укрепления спроса

По состоянию на 18.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,35%, до 99,42 доллара за баррель, минутами ранее ее стоимость опускалась ниже 99 долларов за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 3,49%, до 96,09 доллара.

На нефтяном рынке второй день подряд происходит обвал цен. Еще с февраля по май стоимость "черного золота" выросла почти на 27% из-за опасений за перебои в цепочке поставок в связи с антироссийскими санкциями. Однако мировые центробанки, опасаясь краха национальных валют, стали повышать базовые процентные ставки и прогнозировать дальнейшее ужесточение монетарной политики, что вызвало на рынках опасения глобальной рецессии.

"Опасения рецессии, вероятно, вынудили некоторых инвесторов отказаться от торговли нефтью в качестве страховки от инфляции", — сказал агентству Блумберг аналитик UBS Group AG Джованни Стауново.