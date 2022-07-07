МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 5%, восстанавливаясь после падения на 11-12% за предыдущие две торговые сессии, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара снизился на 1,4 рубля, евро — на 1,17 рубля

По состоянию на 19.29 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,16%, до 105,9 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 5,49%, до 103,95 доллара.

На нефтяном рынке в четверг наблюдается коррекционная динамика после резкого падения по итогам двух предыдущих торговых сессий. Обвалу на рынке во вторник и среду способствовали опасения глобальной рецессии на фоне "ястребиной" политики мировых центрбанков.

Кроме коррекции, динамика в четверг объясняется перспективами роста спроса на "черное золото". По данным СМИ, Китай рассматривает возможность стимулирования экономики на сумму 220 миллиардов долларов, что может потенциально поддержать спрос в крупнейшем в мире импортере нефти.

"В то время как предложение (мировое — ред.) сдерживается структурным недоинвестированием, спрос остается устойчивым перед лицом опасений рецессии", — приводит агентство Блумберг слова аналитиков JPMorgan Chase & Co.