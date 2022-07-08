МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть ускорили рост в ходе волатильных торгов. Тем не менее по итогам недели котировки могут продемонстрировать снижение, поскольку опасения относительно сокращения спроса из-за рецессии перевешивали влияние проблем с предложением. Фермерам разрешили арендовать у государства сельхозземли без торгов

Фьючерсы на нефть Brent недавно торговались с повышением примерно на 2,2%. Контракты на WTI выросли в цене примерно на 1,7%. Ранее в пятницу котировки обоих сортов держались на негативной территории. по итогам недели цены на Brent и WTI могут снизиться на 4% и 3,7% соответственно.

Согласно опубликованным данным, в июне число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло сильнее, чем ожидалось. Это говорит об устойчивости рынка труда, которая позволяет Федеральной резервной системе осуществить еще одно повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов позднее в этом месяце.

"Отчет по числу рабочих мест оказался для рынка нефти палкой о двух концах. С одной стороны, рост числа рабочих мест позитивен с точки зрения спроса. С другой — на рынке опасаются, что при устойчивом рынке труда ФРС может действовать более агрессивно", — отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.