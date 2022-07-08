МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 2%, инвесторы опасаются нехватки данного сырья на рынке из-за перебоев в цепочке поставок, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе снизились в пятницу почти на восемь процентов

По состоянию на 20.37 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,41%, до 107,15 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,02%, до 104,83 доллара.

На нефтяном рынке в пятницу вечером наблюдается заметный рост цен, чему способствуют опасения инвесторов по поводу перебоев в цепочках поставок, которые могут способствовать снижению предложения на рынке.

Динамика роста на нефтяном рынке наблюдается второй день подряд, однако во вторник и среду котировки обвалились на 10-11% на опасениях глобальной рецессии. Таким образом, за торговую неделю нефть подешевела на 3-4%.

"Опасения рецессии отправили нефть марки WTI ниже отметки 100 долларов за баррель в начале недели, но это оказалось чрезмерным, поскольку риски для российских поставок остаются повышенными", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda Corp Эд Мойя (Ed Moya). Эксперт добавляет, что на нефтяном рынке явно наблюдается ослабление спроса на нефть, но рынок остается напряженным, поскольку ситуация с поставками остается уязвимой для потенциально значительных сбоев.

В пятницу вечером были обнародованы еженедельные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 8 июля их число выросло на две единицы – до 597 агрегатов.